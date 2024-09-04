Песков: Перестановки в кабмине Украины не повлияют на переговорный процесс

По его словам, это не имеет никакого отношения перспективам переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

«Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряжённая», — сказал представитель Кремля, уточнив при этом, что Москва фиксирует всю поступающую информацию.