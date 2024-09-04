Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 04:12

Песков: Перестановки в кабмине Украины не повлияют на переговорный процесс

Запланированные перестановки в Правительстве Украины никак не повлияют на переговорный процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это не имеет никакого отношения перспективам переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

«Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряжённая», — сказал представитель Кремля, уточнив при этом, что Москва фиксирует всю поступающую информацию.

Кулеба может лишиться должности главы МИД Украины
Кулеба может лишиться должности главы МИД Украины

Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина, которая произойдёт уже на этой неделе. К настоящему моменту должностей лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. Их примеру последовали сразу два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров