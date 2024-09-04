Песков: Перестановки в кабмине Украины не повлияют на переговорный процесс
Запланированные перестановки в Правительстве Украины никак не повлияют на переговорный процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это не имеет никакого отношения перспективам переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.
«Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряжённая», — сказал представитель Кремля, уточнив при этом, что Москва фиксирует всю поступающую информацию.
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина, которая произойдёт уже на этой неделе. К настоящему моменту должностей лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. Их примеру последовали сразу два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.
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