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4 сентября, 10:52

Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку

Нардеп Железняк: Рада не приняла отставку вице-премьера Украины Верещук

Верховная Рада не смогла снять Ирину Верещук с должности вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Причина — недостаток голосов, сообщил в телеграм-канале депутат парламента Ярослав Железняк.

По его данным, отчёта о работе Верещук не было. Предложение об её увольнении набрало 214 голосов при необходимых 226. При этом Рада уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера Незалежной, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также Рада не смогла уволить замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Незалежной Марьяну Безуглую, которая регулярно критикует ВСУ.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в свою очередь сообщил, что будет обновлено более 50% штата правительства. Назначения новых министров, по его словам, начнутся 5 сентября. В Киеве не поясняют, с чем связано масштабное обновление.

Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Вчера в отставку подали главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины, а также два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Сегодня утром стало известно, что прошение об отставке подал и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Захарова прокомментировала отставку Кулебы словами «осень, сучья обнажаются»
Захарова прокомментировала отставку Кулебы словами «осень, сучья обнажаются»
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ТАСС / ZUMA

Наталья Демьянова
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