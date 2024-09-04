Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку

Верховная Рада не смогла снять Ирину Верещук с должности вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Причина — недостаток голосов, сообщил в телеграм-канале депутат парламента Ярослав Железняк.

По его данным, отчёта о работе Верещук не было. Предложение об её увольнении набрало 214 голосов при необходимых 226. При этом Рада уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера Незалежной, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также Рада не смогла уволить замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Незалежной Марьяну Безуглую, которая регулярно критикует ВСУ.