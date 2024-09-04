Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку
Нардеп Железняк: Рада не приняла отставку вице-премьера Украины Верещук
Верховная Рада не смогла снять Ирину Верещук с должности вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Причина — недостаток голосов, сообщил в телеграм-канале депутат парламента Ярослав Железняк.
По его данным, отчёта о работе Верещук не было. Предложение об её увольнении набрало 214 голосов при необходимых 226. При этом Рада уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера Незалежной, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Также Рада не смогла уволить замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Незалежной Марьяну Безуглую, которая регулярно критикует ВСУ.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в свою очередь сообщил, что будет обновлено более 50% штата правительства. Назначения новых министров, по его словам, начнутся 5 сентября. В Киеве не поясняют, с чем связано масштабное обновление.
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Вчера в отставку подали главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины, а также два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Сегодня утром стало известно, что прошение об отставке подал и глава МИД Дмитрий Кулеба.
ТАСС / ZUMA