Захарова прокомментировала отставку Кулебы словами «осень, сучья обнажаются»
Мария Захарова. Обложка © Telegram/МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС отреагировала на возможную отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы словами «осень, листопад, сучья обнажаются».
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины, а также два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Утром 4 сентября стало известно, что прошение об отставке подал и глава МИД Дмитрий Кулеба.