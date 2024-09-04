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4 сентября, 07:26

Захарова прокомментировала отставку Кулебы словами «осень, сучья обнажаются»

Мария Захарова. Обложка © Telegram/МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram/МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС отреагировала на возможную отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы словами «осень, листопад, сучья обнажаются».

«Ждёт день увольнений»: Киев устроит грандиозную перезагрузку кабмина
«Ждёт день увольнений»: Киев устроит грандиозную перезагрузку кабмина

Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины, а также два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Утром 4 сентября стало известно, что прошение об отставке подал и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Александра Вишнякова
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