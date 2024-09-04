Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы не рассматривалась Верховной Радой, несмотря на то, что он написал соответствующее заявление сегодня утром. На самом деле политик не хочет покидать пост и даже провёл работу с частью франции пропрезидентской партии «Слуга народа», чтобы сорвать голосование. Данной версией поделилось украинское издание «Страна».

По данным журналистов, так же объясняется провал голосования за отставку вице-премьера Ирины Верещук и главы Фонда госимущества Украины Виталия Коваля.

Согласно другой версии, неудачное голосование за отставку Коваля напрямую связано с позицией неофициальной группы внутри «Слуги народа». Представители партии, как сообщается, вероятно, ориентированы на влиятельного на таможне бизнесмена Илью Павлюка. Группа предпринимателя, по слухам, видит на посту министра аграрной политики и продовольствия совершенно иного кандидата.

Также указывается, что возможно Верещук и Коваль не предоставили парламенту отчёты о проделанной работе. Хотя вице-премьера Ольгу Стефанишину и министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца уволили без отчета. На данный момент наиболее вероятной кажется теория, что ряд сторонников «Слуги народа» попросту решили устроить торги с офисом президента, дабы обменять свои голоса на приятные финансовые или же кадровые бонусы, подытожили авторы материала.