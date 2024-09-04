Украинские СМИ пишут, что Кулеба сорвал свою отставку, уговорив часть партии «Слуга народа»
«Страна»: Кулеба сорвал свою отставку, уговорив часть партии «Слуга народа»
Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET
Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы не рассматривалась Верховной Радой, несмотря на то, что он написал соответствующее заявление сегодня утром. На самом деле политик не хочет покидать пост и даже провёл работу с частью франции пропрезидентской партии «Слуга народа», чтобы сорвать голосование. Данной версией поделилось украинское издание «Страна».
По данным журналистов, так же объясняется провал голосования за отставку вице-премьера Ирины Верещук и главы Фонда госимущества Украины Виталия Коваля.
Согласно другой версии, неудачное голосование за отставку Коваля напрямую связано с позицией неофициальной группы внутри «Слуги народа». Представители партии, как сообщается, вероятно, ориентированы на влиятельного на таможне бизнесмена Илью Павлюка. Группа предпринимателя, по слухам, видит на посту министра аграрной политики и продовольствия совершенно иного кандидата.
Также указывается, что возможно Верещук и Коваль не предоставили парламенту отчёты о проделанной работе. Хотя вице-премьера Ольгу Стефанишину и министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца уволили без отчета. На данный момент наиболее вероятной кажется теория, что ряд сторонников «Слуги народа» попросту решили устроить торги с офисом президента, дабы обменять свои голоса на приятные финансовые или же кадровые бонусы, подытожили авторы материала.
Напомним, утром 4 сентября стало известно, что Кулеба подал прошение об отставке. Однако сегодня Рада не стала рассматривать этот вопрос, несмотря на то, что успела вынести решения по целому ряду министров. Кстати, о том, что вероятным преемником Кулебы станет 49-летний Сибига ранее писали СМИ. Известно, что ранее он занимал пост заместителя главы офиса Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а отставка Ольги Стефанишиной была одобрена парламентом.