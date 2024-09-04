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4 сентября, 18:38

На Украине официально назвали возможного сменщика Кулебы на посту главы МИД

Арахамия: Зеленский предложил назначить главой МИД Украины Андрея Сибигу

Дмитрий Кулеба. Обложка © Telegram / МЗС України

Дмитрий Кулеба. Обложка © Telegram / МЗС України

Владимир Зеленский предложил назначить главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы его нынешнего заместителя Андрея Сибигу. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

«Состоялось заседание фракции, которое вчера анонсировал. На повестке дня — кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился Владимир Зеленский. Благодарны ему за это. По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», — написал он в телеграм-канале.

На должность главы Министерства инфраструктуры и региональной политики был предложен нынешний замруководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложена на пост министра юстиции. Николай Точицкий — на пост главы Минкульта, Наталья Калмыкова, которая сейчас занимает пост замминистра обороны, — на должность главы министерства по делам ветеранов. Кроме того, вице-премьер Ирина Верещук, как ожидается, перейдёт на работу в Офис президента Украины, где будет заниматься социальной политикой.

О том, что Кулеба подал прошение об отставке, стало известно утром 4 сентября. Однако сегодня Рада не стала рассматривать этот вопрос, несмотря на то, что успела вынести решения по целому ряду министров. Кстати, о том, что вероятным преемником Кулебы станет 49-летний Сибига ранее писали СМИ. Известно, что ранее он занимал пост заместителя главы офиса Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.

Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а отставка Ольги Стефанишиной была одобрена парламентом.

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Наталья Демьянова
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