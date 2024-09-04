На Украине официально назвали возможного сменщика Кулебы на посту главы МИД

Владимир Зеленский предложил назначить главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы его нынешнего заместителя Андрея Сибигу. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

«Состоялось заседание фракции, которое вчера анонсировал. На повестке дня — кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился Владимир Зеленский. Благодарны ему за это. По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», — написал он в телеграм-канале.

На должность главы Министерства инфраструктуры и региональной политики был предложен нынешний замруководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложена на пост министра юстиции. Николай Точицкий — на пост главы Минкульта, Наталья Калмыкова, которая сейчас занимает пост замминистра обороны, — на должность главы министерства по делам ветеранов. Кроме того, вице-премьер Ирина Верещук, как ожидается, перейдёт на работу в Офис президента Украины, где будет заниматься социальной политикой.