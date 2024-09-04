СМИ назвали вероятного преемника Кулебы

Дмитрия Кулебу на должности главы МИД Украины, вероятнее всего, заменит его заместитель Андрей Сибига. Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на источник.

По данным собеседника агентства, подавший в отставку Кулеба займётся укреплением отношений Киева с НАТО. К слову, 49-летний Андрей Сибига раньше был заместителем главы офиса Владимира Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.