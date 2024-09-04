СМИ назвали вероятного преемника Кулебы
Bloomberg: Кулебу на должности главы МИД Украины заменит его заместитель Сибига
Андрей Сибига. Обложка © Wikipedia / President Of Ukraine
Дмитрия Кулебу на должности главы МИД Украины, вероятнее всего, заменит его заместитель Андрей Сибига. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.
По данным собеседника агентства, подавший в отставку Кулеба займётся укреплением отношений Киева с НАТО. К слову, 49-летний Андрей Сибига раньше был заместителем главы офиса Владимира Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.
О том, что Кулеба подал прошение об отставке, стало известно утром 4 сентября.
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а отставка Ольги Стефанишиной была одобрена парламентом.