Рада сегодня не сможет отправить в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Верховная рада Украины сегодня не будет рассматривать вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.

«Мне сообщили, что нет достаточного количества голосов. По инициативе «Слуг народа» Рада уходит на перерыв», — заявил Гончаренко* во время заседания парламента.

Возобновлять голосование по отставкам сегодня не планируется.

О том, что Кулеба подал прошение об отставке, стало известно утром 4 сентября.