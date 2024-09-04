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4 сентября, 11:38

Рада сегодня не сможет отправить в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС/AP/Virginia Mayo

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС/AP/Virginia Mayo

Верховная рада Украины сегодня не будет рассматривать вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.

«Мне сообщили, что нет достаточного количества голосов. По инициативе «Слуг народа» Рада уходит на перерыв», — заявил Гончаренко* во время заседания парламента.

Возобновлять голосование по отставкам сегодня не планируется.

О том, что Кулеба подал прошение об отставке, стало известно утром 4 сентября.

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Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а отставка Ольги Стефанишиной была одобрена парламентом.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
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