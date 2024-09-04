Рада сегодня не сможет отправить в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС/AP/Virginia Mayo
Верховная рада Украины сегодня не будет рассматривать вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.
«Мне сообщили, что нет достаточного количества голосов. По инициативе «Слуг народа» Рада уходит на перерыв», — заявил Гончаренко* во время заседания парламента.
Возобновлять голосование по отставкам сегодня не планируется.
О том, что Кулеба подал прошение об отставке, стало известно утром 4 сентября.
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а отставка Ольги Стефанишиной была одобрена парламентом.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.