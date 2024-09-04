Спасти Зеленского и не раздражать Запад: Раскрыты причины массовых отставок министров на Украине

У массовых отставок в правительстве Украины могут быть две причины: это или спасение рейтинга Владимира Зеленского, или «прогиб» перед Западом, который раздражает повальная коррупция в Киеве. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

По его словам, возможная причина кадровых перестановок в том, что западные элиты надавили на Зеленского, так как недовольны эффективностью топовых украинских чиновников и в целом госаппарата.

«Коррупция и низкое качество управления явно раздражают западных партнёров Киева, ведь деньги они продолжают исправно выделять, а экономические проблемы там только накапливаются. К слову, недавно курс украинской гривны к доллару достиг исторического минимума», — объяснил Аджамян.

Вторая версия запущенной серии рокировок: Зеленский осуществляет эти перестановки для корректировки своего рейтинга и демонстрации бурной деятельности.

«Подобные отставки люди, как правило, приветствуют, и для Зеленского очередная волна ротации лиц, принимающих решения, является «громоотводом», способным продлить его пребывание во власти. Однако эффект от этого решения будет явно временным, ибо количество проблем на Украине растёт в самых разных областях, и вряд ли новые назначенцы смогут что-либо кардинально изменить», — добавил эксперт.