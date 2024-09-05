Политическая судьба Кулебы была предрешена ещё весной, пишут СМИ

«Судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига <…> был переведён из офиса президента на должность заместителя министра. Несколько источников, близких к президенту, предположили, что давление со стороны Государственного департамента Америки помешало замене», — пишет журнал со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

О том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке, стало известно 4 сентября. В этот день Рада не стала рассматривать данный вопрос, несмотря на то, что успела вынести решения по целому ряду министров. Вероятным преемником Кулебы назван его заместитель Андрей Сибига, который ранее занимал пост заместителя главы офиса Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.