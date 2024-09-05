«Не хватает энергии»: Зеленский пояснил причину отставки Кулебы

Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы связана с тем, что ему «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия». Данное заявление сделал Владимир Зеленский во время вчерашней закрытой встречи с членами партии «Слуга народа», пишут местные СМИ.

Говоря об экс-министре юстиций Денисе Малюськи, Зеленский подчеркнул, что тот сам давно планировал перейти на другую должность. Касательно отставки вице-премьера Ольги Стефанишиной, он отметил, что ей следует «дать больше возможностей».

О том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке, стало известно 4 сентября. В этот день Рада не стала рассматривать данный вопрос, несмотря на то, что успела вынести решения по целому ряду министров. Вероятным преемником Кулебы назван его заместитель Андрей Сибига, который ранее занимал пост заместителя главы офиса Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.