Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:45

«А вы, друзья, как ни садитесь...»: В Совфеде на отставку Кулебы отреагировали цитатой из басни Крылова

Сенатор Климов назвал экс-главу МИД Украины Кулебу марионеткой

Дмитрий Кулеба. Обложка © Telegram / МЗС України

Дмитрий Кулеба. Обложка © Telegram / МЗС України

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ничего не решает, поэтому не стоит серьёзно относиться к его отставке. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Самого дипломата сенатор назвал марионеткой.

«Баснописец наш великий уже об этом написал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки — их меняют», — подчеркнул парламентарий.

Захарова предложила главам МИД стран НАТО запустить флешмоб после отставки Кулебы
Захарова предложила главам МИД стран НАТО запустить флешмоб после отставки Кулебы

По его словам, решения на Украине принимают некие «хозяева», которым, вероятно, надоел Кулеба. Однако после отставки дипломата ничего не изменится, уверен политик.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября. Однако Рада не стала рассматривать его прошение в тот же день. Местные СМИ сообщают, что дипломат лично сорвал свою отставку, уговорив часть фракции «Слуга народа». Тем не менее уже названо имя вероятного преемника министра — это его заместитель Андрей Сибига. В четверг, 5 сентября, Рада всё-таки уволила Кулебу с поста главы МИД Украины.

«Не хватает энергии»: Зеленский пояснил причину отставки Кулебы
«Не хватает энергии»: Зеленский пояснил причину отставки Кулебы
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Совет Федерации
  • Андрей Климов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров