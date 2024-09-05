«А вы, друзья, как ни садитесь...»: В Совфеде на отставку Кулебы отреагировали цитатой из басни Крылова

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ничего не решает, поэтому не стоит серьёзно относиться к его отставке. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Самого дипломата сенатор назвал марионеткой.

«Баснописец наш великий уже об этом написал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки — их меняют», — подчеркнул парламентарий.