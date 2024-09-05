«А вы, друзья, как ни садитесь...»: В Совфеде на отставку Кулебы отреагировали цитатой из басни Крылова
Сенатор Климов назвал экс-главу МИД Украины Кулебу марионеткой
Дмитрий Кулеба. Обложка © Telegram / МЗС України
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ничего не решает, поэтому не стоит серьёзно относиться к его отставке. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Самого дипломата сенатор назвал марионеткой.
«Баснописец наш великий уже об этом написал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки — их меняют», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, решения на Украине принимают некие «хозяева», которым, вероятно, надоел Кулеба. Однако после отставки дипломата ничего не изменится, уверен политик.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября. Однако Рада не стала рассматривать его прошение в тот же день. Местные СМИ сообщают, что дипломат лично сорвал свою отставку, уговорив часть фракции «Слуга народа». Тем не менее уже названо имя вероятного преемника министра — это его заместитель Андрей Сибига. В четверг, 5 сентября, Рада всё-таки уволила Кулебу с поста главы МИД Украины.