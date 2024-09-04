Захарова предложила главам МИД стран НАТО запустить флешмоб после отставки Кулебы
Захарова считает, что главам МИД НАТО стоит подать в отставку вслед за Кулебой
Руководителям дипломатических ведомств стран — членов Североатлантического альянса следует отправиться в отставку вслед за своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём покидает свой пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём покидает свой пост, о чём «с чувством печали и гордости» он сегодня сообщил премьер-министру страны премьер-министру Ульфу Кристерссону. Причины такого решения шведского дипломата неизвестны.
О том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке, стало известно 4 сентября. В этот день Рада не стала рассматривать данный вопрос, несмотря на то, что успела вынести решения по целому ряду министров. Вероятным преемником Кулебы назван его заместитель Андрей Сибига, который ранее занимал пост заместителя главы офиса Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.
Telegram / МИД России