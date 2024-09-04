Захарова предложила главам МИД стран НАТО запустить флешмоб после отставки Кулебы

«Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём покидает свой пост. Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала дипломат в телеграм-канале.

О том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке, стало известно 4 сентября. В этот день Рада не стала рассматривать данный вопрос, несмотря на то, что успела вынести решения по целому ряду министров. Вероятным преемником Кулебы назван его заместитель Андрей Сибига, который ранее занимал пост заместителя главы офиса Зеленского и был уволен оттуда в апреле текущего года для перевода в МИД Незалежной.