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На Украине назначили нового главу МИД вместо Кулебы

Рада утвердила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел Украины

5 сентября, 11:12
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото © Gettyimages / NurPhoto

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото © Gettyimages / NurPhoto

Верховная Рада утвердила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел Украины, он займёт пост вместо уволенного сегодня же Дмитрия Кулебы.

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Напомним, Киев проводит масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились четыре министра и два вице-премьера. Кулеба сам подал прошение об отставке, но вчера Рада отложила голосование по его кандидатуре. Украинские СМИ узнали, что чиновник настолько не хотел покидать пост, уговорил часть пропрезидентской фракции «Слуга народа» сорвать голосование. Но сегодня он всё же лишился должности. На его место Владимир Зеленский предложил назначить нынешнего заместителя министра Андрея Сибигу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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