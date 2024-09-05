Рада со второй попытки уволила Верещук с поста вице-премьера Украины

Верховная рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его данным, предложение об увольнении Верещук набрало 255 голосов при необходимых 226. Отметим, что накануне, 4 сентября, Рада не смогла принять отставку вице-премьера. Причина — недостаток голосов. Также сообщалось, что Верещук перейдёт на работу в офис Владимира Зеленского, где будет заниматься социальной политикой.