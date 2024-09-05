Рада со второй попытки уволила Верещук с поста вице-премьера Украины
Ирина Верещук. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлев
Верховная рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
По его данным, предложение об увольнении Верещук набрало 255 голосов при необходимых 226. Отметим, что накануне, 4 сентября, Рада не смогла принять отставку вице-премьера. Причина — недостаток голосов. Также сообщалось, что Верещук перейдёт на работу в офис Владимира Зеленского, где будет заниматься социальной политикой.
Ранее сообщалось, что Рада отправила в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. До этого Владимир Зеленский предложил назначить на его место нынешнего заместителя министра Андрея Сибигу. Украинские СМИ тем временем пишут, что Кулебу, вероятно, отправят на одну из должностей в Брюсселе.