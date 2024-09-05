Come Back Ministry of Ukraine: Захарова придумала новое название министерству возвращения украинцев

На Украине обсудили создание нового министерства, призванного вернуть граждан с Запада. Эту инициативу не оставила без внимания официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём телеграм-канале она отметила, что подобное учреждение можно было бы назвать «Come Back Ministry of Ukraine».

Идея создания «министерства возвращения украинцев» была озвучена главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Он рассказал, что данный орган будет направлен на возврат украинцев, покинувших страну.

Представитель МИД РФ не упустила возможности прокомментировать это предложение. По её мнению, новое министерство должно быть представлено под международным названием, которое подчёркивает иронию всей затеи.

«Come Back Ministry of Ukraine», — написала Захарова.