«Теряют чувство реальности»: Захарова пригрозила НАТО болезненным ответом на провокации Киева

НАТО получит незамедлительный и болезненный ответ от России в случае новых террористических действий Киева. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Она отметила, что западные политики «теряют чувство реальности».

«В случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными», — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, в Европе уже не идёт разговоров о демократии и правах людей. Там мечтают лишь о стратегическом поражении России.