«Почувствуют сразу»: В ГД помахали ЕС грозным ответом на следование призыва Борреля об ударах по РФ

Ответ России на снятие ограничений на применение ВСУ западного оружия будет жёстким и ассиметричным. Об этом в беседе с журналистами заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя скандальный призыв главы Евродипломатии Жозепа Борреля.

«[Ответ будет] жёсткий и асимметричный, и такой, что они почувствуют сразу», — сказал собеседник РИА «Новости».