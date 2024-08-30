«Почувствуют сразу»: В ГД помахали ЕС грозным ответом на следование призыва Борреля об ударах по РФ
Депутат Картаполов: РФ жёстко ответит на снятие ограничений по ударам ВСУ по РФ
Крылатая ракета Storm Shadow, поставляемая Великобританией ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos
Ответ России на снятие ограничений на применение ВСУ западного оружия будет жёстким и ассиметричным. Об этом в беседе с журналистами заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя скандальный призыв главы Евродипломатии Жозепа Борреля.
«[Ответ будет] жёсткий и асимметричный, и такой, что они почувствуют сразу», — сказал собеседник РИА «Новости».
По мнению парламентария, странно было ждать от Борреля иных заявления. В любом случае, все решения будет принимать не он, а другие политики.
Напомним, Жозеп Боррель призвал страны — члены Евросоюза снять все ограничения на применение ВСУ полученного оружия по территории РФ. По его словам, эти системы «должны использоваться полностью». В Госдуме уже подчёркивали безответственность подобных заявлений.