Боррель призвал Евросоюз полностью отменить ограничения на удары ВСУ по России

Страны — члены Евросоюза должны полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по территории России. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед началом заседания глав МИД сообщества с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Брюсселе.

«Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним», — отметил политик.