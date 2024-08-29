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Регион
29 августа, 08:03

Боррель призвал Евросоюз полностью отменить ограничения на удары ВСУ по России

Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Страны — члены Евросоюза должны полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по территории России. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед началом заседания глав МИД сообщества с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Брюсселе.

«Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним», — отметил политик.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спонсированием терроризма рассуждения Запада о снятии ограничений на удары ВСУ по России. Она указала, что такие действия координируются недружествеными странами.

Матвей Константинов
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