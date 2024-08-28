В США забили тревогу из-за российских ударов возмездия по Украине

Там заявили, что даже поставки истребителей F-16, которые могли бы защитить страну, не помогли. По данным издания, Незалежной не хватает ресурсов, чтобы обеспечить безопасность на территории всего государства. Также журналисты отметили ухудшение ситуации с украинской энергетикой из-за российских атак на важные энергообъекты.