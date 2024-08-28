В США забили тревогу из-за российских ударов возмездия по Украине
WSJ: Ракетные удары российских военных вскрыли слабые места ПВО Украины
Удары возмездия российской армии оголили слабые места украинской обороны. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.
«Атака, произошедшая в понедельник, выявила некоторые уязвимые места Украины», — говорится в публикации.
Там заявили, что даже поставки истребителей F-16, которые могли бы защитить страну, не помогли. По данным издания, Незалежной не хватает ресурсов, чтобы обеспечить безопасность на территории всего государства. Также журналисты отметили ухудшение ситуации с украинской энергетикой из-за российских атак на важные энергообъекты.
Напомним, что Армия России начала наносить удары возмездия за атаки ВСУ на Курскую область. Киев начал терять объекты энергетики, что привело к частичному блэкауту в стране. Украинские власти назвали эту атаку одной из самых мощных, сообщив о сотнях выпущенных ракет и дронов. За рубежом открыли ещё одну слабость украинской обороны — отсутствие эшелонированной ПВО.
Telegram / Минобороны России