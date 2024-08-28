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28 августа, 13:02

В США забили тревогу из-за российских ударов возмездия по Украине

WSJ: Ракетные удары российских военных вскрыли слабые места ПВО Украины

Удары возмездия российской армии оголили слабые места украинской обороны. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

«Атака, произошедшая в понедельник, выявила некоторые уязвимые места Украины», — говорится в публикации.

Там заявили, что даже поставки истребителей F-16, которые могли бы защитить страну, не помогли. По данным издания, Незалежной не хватает ресурсов, чтобы обеспечить безопасность на территории всего государства. Также журналисты отметили ухудшение ситуации с украинской энергетикой из-за российских атак на важные энергообъекты.

«Ничего Запад уже не даст»: Российские удары возмездия выявили самое слабое место ВСУ
«Ничего Запад уже не даст»: Российские удары возмездия выявили самое слабое место ВСУ

Напомним, что Армия России начала наносить удары возмездия за атаки ВСУ на Курскую область. Киев начал терять объекты энергетики, что привело к частичному блэкауту в стране. Украинские власти назвали эту атаку одной из самых мощных, сообщив о сотнях выпущенных ракет и дронов. За рубежом открыли ещё одну слабость украинской обороны — отсутствие эшелонированной ПВО.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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