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27 августа, 15:01

Энергосистема Украины даёт сбои после ударов возмездия

ДТЭК: Во многих областях Украины введены экстренные отключения электричества

Энергосистема Украины работает с перебоями, во многих областях Незалежной введены экстренные отключения. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале.

«Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение даёт Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

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Напомним, с 26 августа на Украине слышны взрывы во многих городах. В сопротивлении отмечали, что ВС РФ хотят ликвидировать иностранных наёмников на территории страны. По словам Зеленского, этот обстрел за всю историю ВСУ «один из самых крупных». Он отметил, что в Незалежную прилетело минимум 127 ракет и 109 дронов. Сегодня взрывы продолжают греметь в Киеве, Ровно и в Сумской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Александра Мышляева
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