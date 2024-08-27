Серия «ударов возмездия» настигла военные объекты в украинском Богодухове

В Харьковской области российские ракеты поразили несколько военных объектов, расположенных в Богодухове. Очевидцы публикуют в местных пабликах кадры прилётов, на которых видны клубы дыма за городом.

Как уже сообщали в Киеве, в последние дни российские войска проводят наиболее массированные обстрелы по объектам ВСУ и по критической инфраструктуре.