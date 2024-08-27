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Серия «ударов возмездия» настигла военные объекты в украинском Богодухове

27 августа, 08:53
Прилёты под Харьковом. Обложка © Telegram / Харьков лайф

Прилёты под Харьковом. Обложка © Telegram / Харьков лайф

В Харьковской области российские ракеты поразили несколько военных объектов, расположенных в Богодухове. Очевидцы публикуют в местных пабликах кадры прилётов, на которых видны клубы дыма за городом.

Прилёты под Харьковом. Видео © Telegram / Харьков лайф

Как уже сообщали в Киеве, в последние дни российские войска проводят наиболее массированные обстрелы по объектам ВСУ и по критической инфраструктуре.

За Курскую область: Что известно об ударах возмездия по Украине
За Курскую область: Что известно об ударах возмездия по Украине

Ранее сообщалось, что 26 августа взрывы были слышны во многих городах Украины. По данным сопротивления, ВС РФ хотели ликвидировать западных наёмников вместе с техникой. Киев сообщал об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях. Владимир Зеленский назвал обстрел «одним из самых крупных». По его словам, минимум 127 ракет и 109 дронов запустили за сутки ВС РФ по военным объектам ВСУ. Сегодня взрывы продолжают греметь в Киеве, Ровно и в Сумской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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