Серия «ударов возмездия» настигла военные объекты в украинском Богодухове
Прилёты под Харьковом. Обложка © Telegram / Харьков лайф
В Харьковской области российские ракеты поразили несколько военных объектов, расположенных в Богодухове. Очевидцы публикуют в местных пабликах кадры прилётов, на которых видны клубы дыма за городом.
Прилёты под Харьковом. Видео © Telegram / Харьков лайф
Как уже сообщали в Киеве, в последние дни российские войска проводят наиболее массированные обстрелы по объектам ВСУ и по критической инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что 26 августа взрывы были слышны во многих городах Украины. По данным сопротивления, ВС РФ хотели ликвидировать западных наёмников вместе с техникой. Киев сообщал об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях. Владимир Зеленский назвал обстрел «одним из самых крупных». По его словам, минимум 127 ракет и 109 дронов запустили за сутки ВС РФ по военным объектам ВСУ. Сегодня взрывы продолжают греметь в Киеве, Ровно и в Сумской области.