«Ничего Запад уже не даст»: Российские удары возмездия выявили самое слабое место ВСУ
Экс-советник Соскин: Удар РФ по энергетике Украины выявил отсутствие у неё ПВО
Удары российских войск по энергетическим украинским объектам обличают отсутствие у Незалежной систем ПВО, которые могли бы защитить объекты инфрастуктуры Незалежной. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что российские «удары возмездия» поразили огромную массу объектов.
«То есть делаем вывод, что у Украины нет комплексной системы ПВО, ничего Запад уже не даст», — сказал он у себя в YouTube.
По словам Соскина, командующий ВС Украины оказался не готов к активности российских войск.
Напомним, 26 августа с самого утра Украина содрогалась от взрывов. По данным сопротивления, ВС РФ уничтожали иностранных наёмников вместе с техникой, поставленной Западом. Премьер Украины сообщил об атаках «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях. По словам Зеленского, этот удар возмездия по Украине «один из самых крупных» за всё время проведения СВО.
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