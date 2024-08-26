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Регион
26 августа, 17:08
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«Ничего Запад уже не даст»: Российские удары возмездия выявили самое слабое место ВСУ

Экс-советник Соскин: Удар РФ по энергетике Украины выявил отсутствие у неё ПВО

Удары российских войск по энергетическим украинским объектам обличают отсутствие у Незалежной систем ПВО, которые могли бы защитить объекты инфрастуктуры Незалежной. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что российские «удары возмездия» поразили огромную массу объектов.

«То есть делаем вывод, что у Украины нет комплексной системы ПВО, ничего Запад уже не даст», — сказал он у себя в YouTube.

По словам Соскина, командующий ВС Украины оказался не готов к активности российских войск.

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Напомним, 26 августа с самого утра Украина содрогалась от взрывов. По данным сопротивления, ВС РФ уничтожали иностранных наёмников вместе с техникой, поставленной Западом. Премьер Украины сообщил об атаках «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях. По словам Зеленского, этот удар возмездия по Украине «один из самых крупных» за всё время проведения СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Phonix_a Pk.sarote

Александра Мышляева
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