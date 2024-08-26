Удары российских войск по энергетическим украинским объектам обличают отсутствие у Незалежной систем ПВО, которые могли бы защитить объекты инфрастуктуры Незалежной. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что российские «удары возмездия» поразили огромную массу объектов.

«То есть делаем вывод, что у Украины нет комплексной системы ПВО, ничего Запад уже не даст», — сказал он у себя в YouTube.