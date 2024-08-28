Захарова: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять своё оружие при ударах по РФ

Запад фактически спонсирует терроризм, публично рассуждая о наложенных на Киев ограничениях в применении западного оружия для ударов по России. Такое заявление во время брифинга сделала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывающе нагло демонстрируется так называемая координация этих действий (ударов по российской территории, — Прим. Life.ru). Это и есть создание террористической организации в виде киевского режима, а потом её спонсорство», — констатировала она.