Захарова: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять своё оружие при ударах по РФ
Захарова: Запад спонсирует терроризм, говоря о применении Киевом оружия по РФ
Запад фактически спонсирует терроризм, публично рассуждая о наложенных на Киев ограничениях в применении западного оружия для ударов по России. Такое заявление во время брифинга сделала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.
«Вызывающе нагло демонстрируется так называемая координация этих действий (ударов по российской территории, — Прим. Life.ru). Это и есть создание террористической организации в виде киевского режима, а потом её спонсорство», — констатировала она.
Ранее помощник президента России и председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что спецслужбы Запада участвовали в организации терактов в отношении российской морской инфраструктуры. По его словам, западные государства стремятся грязными методами лишить РФ доступа к Мировому океану и отсечь от ключевых водных маршрутов, чтобы ослабить экономику страны. В ход идут аресты российских торговых кораблей, санкции против перевозчиков и поставки корабельного оборудования, а ещё Россию выставляют злостным врагом экологии.
Telegram / Мария Захарова