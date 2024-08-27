Патрушев объявил Запад автором терактов против морской инфраструктуры РФ 27 августа, 11:33 Морской порт. Обложка © freepik / Racool_studio

Западные спецслужбы причастны к организации терактов против морской инфраструктуры РФ, а также они пытаются ограничить доступ нашей страны к ресурсам Мирового океана и к важным водным транспортным маршрутам. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации. Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России», — отметил он на первом заседании коллегии.

Патрушев подчеркнул, что Запад преследует цель помешать морской экономической деятельности России. В частности в ход идут бандитские методы: российские суда арестовываются, вводятся санкции против компаний-перевозчиков, блокируются поставки судового оборудования. Также Запад распространяет фейки о деятельности России, использую экологическую повестку.

Патрушев резюмировал, что сейчас России важно принять меры по обеспечению своей безопасности и выработать комплексный подход к продолжению морской деятельности вопреки создаваемым Западом рискам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Её председателем глава государства назначил своего помощника Николая Патрушева. Коллегия будет отвечать за анализ состояния судостроительной отрасли и выработке мер по её развитию.

Авторы Татьяна Миссуми