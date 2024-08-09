Тральщик "Афанасий Иванников" торжественно спущен на воду в Петербурге 9 августа, 10:29 Тральщик "Афанасий Иванников". Обложка © ОСК

В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 "Афанасий Иванников", выпущенный на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом говорится на сайте Объединённой судостроительной корпорации, куда входит предприятие.

Церемония спуска на воду тральщика "Афанасий Иванников". Фото © ОСК

"Данные корабли уже служат практически на всех флотах, и... у меня есть уверенность, что этот корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах нашего государства, на Северном флоте", — подчеркнул на мероприятии главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

"Афанасий Иванников" – это уже девятый корабль из данной серии проекта. Тральщик был заложен осенью 2021 года. Название ему дано в память об участнике Великой Отечественной войны. Как добавил Моисеев, планируется ежегодно сдавать в эксплуатацию подобные корабли.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" спустили на воду многоцелевой корвет проекта 20385 "Проворный". Он является вторым кораблём данной серии и строился для Тихоокеанского флота.

Авторы Татьяна Миссуми