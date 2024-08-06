Учебный корабль Балтфлота "Смольный" зашёл в венесуэльский порт Ла-Гуайра

Учебный корабль Балтийского флота ВМФ России "Смольный" зашёл в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Как сообщает ТАСС, в торжественной обстановке судно встретили временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов и представители командования ВМС латиноамериканской страны.

По его словам, для экипажа "Смольного" подготовлена обширная программа пребывания в Венесуэле с посещением исторических мест административного центра штата Ла-Гуайра, а также с культурными и спортивными мероприятиями.