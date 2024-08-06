Учебный корабль Балтфлота "Смольный" зашёл в венесуэльский порт Ла-Гуайра
Российский корабль "Смольный". Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Учебный корабль Балтийского флота ВМФ России "Смольный" зашёл в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Как сообщает ТАСС, в торжественной обстановке судно встретили временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов и представители командования ВМС латиноамериканской страны.
"Мы всегда рады принять корабли ВМФ братской России", — отметил замкомандующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено.
По его словам, для экипажа "Смольного" подготовлена обширная программа пребывания в Венесуэле с посещением исторических мест административного центра штата Ла-Гуайра, а также с культурными и спортивными мероприятиями.
Напомним, что 2 июля якоря в венесуэльских водах опустили танкер "Академик Пашин" вместе с фрегатом "Адмирал Горшков". До этого они провели неделю на Кубе, что вызвало немалое беспокойство в Пентагоне. 6 июля 46 российских моряков поучаствовали в параде в честь 213-й годовщины независимости Венесуэлы, который проходил в Каракасе.