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6 августа, 15:33

Учебный корабль Балтфлота "Смольный" зашёл в венесуэльский порт Ла-Гуайра

Российский корабль "Смольный". Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Российский корабль "Смольный". Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Учебный корабль Балтийского флота ВМФ России "Смольный" зашёл в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Как сообщает ТАСС, в торжественной обстановке судно встретили временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов и представители командования ВМС латиноамериканской страны.

"Мы всегда рады принять корабли ВМФ братской России", — отметил замкомандующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено.

По его словам, для экипажа "Смольного" подготовлена обширная программа пребывания в Венесуэле с посещением исторических мест административного центра штата Ла-Гуайра, а также с культурными и спортивными мероприятиями.

Напомним, что 2 июля якоря в венесуэльских водах опустили танкер "Академик Пашин" вместе с фрегатом "Адмирал Горшков". До этого они провели неделю на Кубе, что вызвало немалое беспокойство в Пентагоне. 6 июля 46 российских моряков поучаствовали в параде в честь 213-й годовщины независимости Венесуэлы, который проходил в Каракасе.

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Наталья Демьянова
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