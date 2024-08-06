Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против оппозиционных лидеров
Генеральная прокуратуры Венесуэлы начала расследование в отношении бывшего кандидата на пост президента страны Эдмундо Гонсалеса Уррутиа и одного из оппозиционных лидеров Корины Мачадо. Как говорится в заявлении ведомства, которое на своей странице в социальной сети Х опубликовал генпрокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб, их подозревают в подстрекательстве к мятежу.
В сообщении говорится, что они "ложно называют победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом". Помимо этого, представители ведомства уточнили, что подозреваемые призывали военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов "к неподчинению законам".
В тексте документа также перечислены деяния, которые власти Венесуэлы инкриминируют Гонсалесу и Мачадо. Согласно предоставленным сведениям, их подозревают в "узурпации полномочий", "подстрекательстве к мятежу", "подстрекательстве к неповиновению законам" и некоторых других преступлениях.
Напомним, что победа действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах главы государства вызвала в стране волну антиправительственных беспорядков. Демонстранты боролись с силовиками, пуская в ход даже огнестрельное оружие. На фоне кризиса в Боливарианской республике некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. В администрации Соединённых Штатов по этому поводу сообщили, что Вашингтон допускает возможность введения новых санкций в отношении Каракаса после голосования, на котором победил Мадуро. Помимо этого, США считают, что победу на президентских выборах в Венесуэле одержал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
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