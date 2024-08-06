Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 01:03

Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против оппозиционных лидеров

Генеральная прокуратуры Венесуэлы начала расследование в отношении бывшего кандидата на пост президента страны Эдмундо Гонсалеса Уррутиа и одного из оппозиционных лидеров Корины Мачадо. Как говорится в заявлении ведомства, которое на своей странице в социальной сети Х опубликовал генпрокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб, их подозревают в подстрекательстве к мятежу.

В сообщении говорится, что они "ложно называют победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом". Помимо этого, представители ведомства уточнили, что подозреваемые призывали военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов "к неподчинению законам".

В тексте документа также перечислены деяния, которые власти Венесуэлы инкриминируют Гонсалесу и Мачадо. Согласно предоставленным сведениям, их подозревают в "узурпации полномочий", "подстрекательстве к мятежу", "подстрекательстве к неповиновению законам" и некоторых других преступлениях.

"Прощения не будет": Мадуро пригрозил, что участников беспорядков отправят в тюрьмы строгого режима
"Прощения не будет": Мадуро пригрозил, что участников беспорядков отправят в тюрьмы строгого режима

Напомним, что победа действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах главы государства вызвала в стране волну антиправительственных беспорядков. Демонстранты боролись с силовиками, пуская в ход даже огнестрельное оружие. На фоне кризиса в Боливарианской республике некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования. В администрации Соединённых Штатов по этому поводу сообщили, что Вашингтон допускает возможность введения новых санкций в отношении Каракаса после голосования, на котором победил Мадуро. Помимо этого, США считают, что победу на президентских выборах в Венесуэле одержал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

Обложка ©

Pixabay / WilliamCho

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров