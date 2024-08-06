Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против оппозиционных лидеров

Генеральная прокуратуры Венесуэлы начала расследование в отношении бывшего кандидата на пост президента страны Эдмундо Гонсалеса Уррутиа и одного из оппозиционных лидеров Корины Мачадо. Как говорится в заявлении ведомства, которое на своей странице в социальной сети Х опубликовал генпрокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб, их подозревают в подстрекательстве к мятежу.

В сообщении говорится, что они "ложно называют победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом". Помимо этого, представители ведомства уточнили, что подозреваемые призывали военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов "к неподчинению законам".