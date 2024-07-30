В Латинской Америке не признали переизбрание Мадуро и хотят "защитить" волю венесуэльцев
Девять стран Латинской Америки требуют пересмотра выборов в Венесуэле
Девять стран в Латинской Америке выступили за пересмотр результатов выборов в Венесуэле, на которых победил действующий лидер Николас Мадуро. Заявление властей было опубликовано на сайте правительства Гватемалы.
Полностью пересмотреть итоги выборов в Каракасе требуют правительства Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Они отмечают, что процесс голосования должен быть предельно прозрачен, а финальные показатели — не вызывать сомнений. Помимо того, эти государства созывают заседание Организации американских государств, чтобы "защитить" волю граждан Венесуэлы.
В ответ на требования соседей вновь избранное правительство отзывает дипломатов и представителей из стран, не признавших избранную власть.
Напомним, что после оглашения результатов выборов, где победил Николас Мадуро, в Венесуэле начались погромы и беспорядки. Протестующие сталкивались с военными, нападая с боевым оружием. Всего 23 сотрудника местных властей получили пулевые ранения.
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