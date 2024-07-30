Протесты со стрельбой вспыхнули в Венесуэле после второго переизбрания Мадуро

Вооружённые дубинками и бутылками с зажигательной смесью митингующие пытаются штурмом взять президентский дворец Мирафлорес. Силовики перекрыли все подходы к зданию и отбиваются от протестующих слезоточивым газом. Отовсюду слышатся звуки выстрелов. В других районах столицы сторонники оппозиции устраивают баррикады на дорогах, жгут мусор, срывают предвыборные плакаты Мадуро и даже сносят памятники экс-президенту Уго Чавесу. Дым от костров поднимается из разных уголков города.