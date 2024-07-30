Протесты со стрельбой вспыхнули в Венесуэле после второго переизбрания Мадуро
Акции протеста захлестнули столицу Венесуэлы из-за второго по счёту переизбрания Николаса Мадуро президентом республики. Тысячи демонстрантов устроили на центральных улицах Каркаса настоящий беспредел, вынудив полицейский спецназ применить спецсредства.
Массовые протесты вспыхнули в Каракасе. Видео © X / Joankelin Sánchez. / Carlos Jesús Gómez / UHN Plus / Cedar News / Collin Rugg / TheRealBiffBifford / _ammarovic_2.0
Вооружённые дубинками и бутылками с зажигательной смесью митингующие пытаются штурмом взять президентский дворец Мирафлорес. Силовики перекрыли все подходы к зданию и отбиваются от протестующих слезоточивым газом. Отовсюду слышатся звуки выстрелов. В других районах столицы сторонники оппозиции устраивают баррикады на дорогах, жгут мусор, срывают предвыборные плакаты Мадуро и даже сносят памятники экс-президенту Уго Чавесу. Дым от костров поднимается из разных уголков города.
Стрельба и смог на улицах Каракаса. Видео © X / Musa Kayrak / Alerta Mundial / I'LL BE BACK!!! / Titi González / Alerta Mundial
Напомним, что оппозиция отказалась признавать итоги президентских выборов, победу в которых с результатом 51,2% одержал Николас Мадуро. Обманом прошедшее 28 июля голосование сочли и власти семи государств: Аргентины, Перу, Чили, Коста-Рики, Республики Доминиканы, Панамы и Уругвая. В ответ Каракас отозвал из этих стран своих дипломатов.