Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 05:39

Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле и призвал вмешаться армию

Милей: Аргентина не признаёт победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Николас Мадуро. Фото © ТАСС / EPA / HENRY CHIRINOS

Николас Мадуро. Фото © ТАСС / EPA / HENRY CHIRINOS

Аргентинский президент Хавьер Милей сообщил, что его страна не собирается признавать победу Николаса Мадуро на выборах главы государства в Венесуэле. Об этом он написал на своей странице в Х.

Со слов политика, по итогам голосования лидерство удерживал оппозиционный деятель Эдмундо Гонсалес.

"Аргентина не признаёт очередной обман и надеется, что вооружённые силы на этот раз защитят демократию и волю народа", — написал Милей.

Мадрид отозвал посла в Аргентине после скандального заявления Милея о жене премьера Испании
Мадрид отозвал посла в Аргентине после скандального заявления Милея о жене премьера Испании

Напомним, что в Венесуэле прошли президентские выборы. После подсчёта 80% бюллетеней побеждает Мадуро с 51,2% голосов, в то время, как его ближайший оппонент Гонсалес набрал 44,2%. Мадуро считает, что оппозиционеры Гонсалес и Маркес планируют после своего поражения устроить в стране госпереворот.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Аргентина
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров