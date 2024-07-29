Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле и призвал вмешаться армию
Милей: Аргентина не признаёт победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
Николас Мадуро. Фото © ТАСС / EPA / HENRY CHIRINOS
Аргентинский президент Хавьер Милей сообщил, что его страна не собирается признавать победу Николаса Мадуро на выборах главы государства в Венесуэле. Об этом он написал на своей странице в Х.
Со слов политика, по итогам голосования лидерство удерживал оппозиционный деятель Эдмундо Гонсалес.
"Аргентина не признаёт очередной обман и надеется, что вооружённые силы на этот раз защитят демократию и волю народа", — написал Милей.
Напомним, что в Венесуэле прошли президентские выборы. После подсчёта 80% бюллетеней побеждает Мадуро с 51,2% голосов, в то время, как его ближайший оппонент Гонсалес набрал 44,2%. Мадуро считает, что оппозиционеры Гонсалес и Маркес планируют после своего поражения устроить в стране госпереворот.