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29 июля, 04:36

Избирком Венесуэлы объявил о победе Мадуро в президентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © X / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © X / Nicolás Maduro

Венесуэльский лидер Николас Мадуро одержал победу на новых президентских выборах. Он смог набрать в первом туре более половины голосов кандидатов, сообщил председатель Национального избирательного совета страны Элвис Аморосо.

После подсчёта 80% бюллетеней Мадуро набирал 51,2% голосов. Его главный соперник — кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства — получил 44,2%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 4,6%.

Штаб Мадуро объявил о его победе на выборах президента до официального заявления
Штаб Мадуро объявил о его победе на выборах президента до официального заявления

Это третий подряд срок для действующего президента Венесуэлы, он возглавляет страну с 2013 года. Инаугурация Мадуро пройдёт 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

Ранее Мадуро заподозрил двух оппозиционеров в желании совершить госпереворот в Венесуэле. Поводом стал их отказ подписывать соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов.

Артур Лапсаков
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