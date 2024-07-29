Избирком Венесуэлы объявил о победе Мадуро в президентских выборах

Венесуэльский лидер Николас Мадуро одержал победу на новых президентских выборах. Он смог набрать в первом туре более половины голосов кандидатов, сообщил председатель Национального избирательного совета страны Элвис Аморосо.

После подсчёта 80% бюллетеней Мадуро набирал 51,2% голосов. Его главный соперник — кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства — получил 44,2%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 4,6%.

Это третий подряд срок для действующего президента Венесуэлы, он возглавляет страну с 2013 года. Инаугурация Мадуро пройдёт 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.