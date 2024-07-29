Штаб Мадуро объявил о его победе на выборах президента до официального заявления
Николас Мадуро. Обложка © X / Nicolás Maduro
Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы, заявил руководитель его предвыборного штаба Хорхе Родригес. Впрочем, спикер парламента всё же призвал дождаться официальных цифр от местного аналога Центризбиркома.
"Это была победа, которая поможет нам построить будущее. Нам, конечно, придётся дождаться результатов Национального избирательного совета, поскольку мы уважаем законы нашей страны", — произнёс Родригес на пресс-конференции.
За пост главы государства с Мадуро боролись девять кандидатов от оппозиции. Если озвученные руководителем штаба итоги голосования подтвердятся, политик будет переизбран во второй раз на шесть лет.
Ранее Мадуро неоднократно заявлял о большой любви венесуэльцев к президенту России Владимиру Путину. Главу Кремля политик считает величайшим мировым лидером, тогда как Владимиру Зеленскому он отвёл роль "вредного клоуна".