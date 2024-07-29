Штаб Мадуро объявил о его победе на выборах президента до официального заявления

Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы, заявил руководитель его предвыборного штаба Хорхе Родригес. Впрочем, спикер парламента всё же призвал дождаться официальных цифр от местного аналога Центризбиркома.

"Это была победа, которая поможет нам построить будущее. Нам, конечно, придётся дождаться результатов Национального избирательного совета, поскольку мы уважаем законы нашей страны", — произнёс Родригес на пресс-конференции.