Мадрид отозвал посла в Аргентине после скандального заявления Милея о жене премьера Испании

Мадрид решил отозвать своего посла в Аргентине после заявления президента южноамериканской страны Хавьера Милея, обвинившего жену премьер-министра Испании Педро Санчеса в коррупции. Об этом сообщил глава МИД европейского королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределённый срок", — заявил Альбарес.

Ранее портал Infobae сообщил, что Милей обвинил супругу Санчеса Бегунью Гомес в "коррумпированности", а также подчеркнул, что социализм ведёт к нищете. Это произошло на мероприятии Europa Viva 24, организованного в Мадриде ультраправой партией Vox. Альбарес указал, что заявление Милея нарушает все дипломатические обычаи.