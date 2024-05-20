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19 мая, 22:34

Мадрид отозвал посла в Аргентине после скандального заявления Милея о жене премьера Испании

Испания отозвала посла из Аргентины после слов Милея о супруге премьера Санчеса

Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Мадрид решил отозвать своего посла в Аргентине после заявления президента южноамериканской страны Хавьера Милея, обвинившего жену премьер-министра Испании Педро Санчеса в коррупции. Об этом сообщил глава МИД европейского королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределённый срок", — заявил Альбарес.

Ранее портал Infobae сообщил, что Милей обвинил супругу Санчеса Бегунью Гомес в "коррумпированности", а также подчеркнул, что социализм ведёт к нищете. Это произошло на мероприятии Europa Viva 24, организованного в Мадриде ультраправой партией Vox. Альбарес указал, что заявление Милея нарушает все дипломатические обычаи.

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24 апреля испанский суд проинформировал о начале расследования в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалобу на жену главы правительства подал синдикат "Чистые руки" после публикаций в прессе. При этом прокуратура провинции Мадрид попросила о прекращении расследования. Как предполагает газета El Confidencial, расследование касается отношений Гомес с рядом компаний, которые получили средства и госконтракты. Санчес отказался подавать в отставку на фоне скандала.

Никита Никонов
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