Испанский министр навлёк гнев Аргентины воспоминаниями о Милее под "запрещёнкой"

Аргентина решительно отвергла "клеветнические и оскорбительные" заявления министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, который предположил, что аргентинский президент Хавьер Милей употребляет некоторые запрещённые вещества и является "очень плохим человеком". Об этом сказано в сообщении канцелярии президента Аргентины в соцсети X.

Министр транспорта Испании навлёк на себя гнев коллег советом молодёжи "быть самими собой". На круглом столе, посвящённом соцсетям и публичному имиджу политиков, он заявил, что многие "плохие люди" добились значительных успехов и пробились на вершину, будучи самими собой. Среди таких он выделил экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера Аргентины Хавьера Милея.

"Я видел Милея по телевизору и сказал, слушая его, что не знаю, в каком состоянии, до приёма или после приёма каких веществ он вышел и сказал это", — заметил испанский министр.

В канцелярии президента Аргентины в ответ на заявления Оскара Пуэнте посоветовали испанскому правительству заняться более важными делами. К примеру, разгрести обвинения в коррупции, которые были выдвинуты против жены премьера страны Педро Санчеса, из-за которых он даже думал об уходе с поста. Там заявили, что глава правительства также поставил под удар единство страны, предложив амнистию сепаратистам в обмен на их политическую лояльность. А ещё он разрешил нелегальную миграцию тем, кто представляет угрозу для физической неприкосновенности испанских женщин, заметили оппоненты.

"Аргентинцы решили изменить модель, которая принесла несчастья и упадок. Ту же самую модель применяет Испанская социалистическая рабочая партия в вашей стране. Мы надеемся, что испанский народ вскоре снова решит жить свободно", — заключили в канцелярии.