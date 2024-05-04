Испанский министр навлёк гнев Аргентины воспоминаниями о Милее под "запрещёнкой"
Аргентина осудила испанского министра за ложь об "употреблении веществ" Милеем
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / EPA / JUAN IGNACIO RONCORONI
Аргентина решительно отвергла "клеветнические и оскорбительные" заявления министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, который предположил, что аргентинский президент Хавьер Милей употребляет некоторые запрещённые вещества и является "очень плохим человеком". Об этом сказано в сообщении канцелярии президента Аргентины в соцсети X.
Министр транспорта Испании навлёк на себя гнев коллег советом молодёжи "быть самими собой". На круглом столе, посвящённом соцсетям и публичному имиджу политиков, он заявил, что многие "плохие люди" добились значительных успехов и пробились на вершину, будучи самими собой. Среди таких он выделил экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера Аргентины Хавьера Милея.
"Я видел Милея по телевизору и сказал, слушая его, что не знаю, в каком состоянии, до приёма или после приёма каких веществ он вышел и сказал это", — заметил испанский министр.
В канцелярии президента Аргентины в ответ на заявления Оскара Пуэнте посоветовали испанскому правительству заняться более важными делами. К примеру, разгрести обвинения в коррупции, которые были выдвинуты против жены премьера страны Педро Санчеса, из-за которых он даже думал об уходе с поста. Там заявили, что глава правительства также поставил под удар единство страны, предложив амнистию сепаратистам в обмен на их политическую лояльность. А ещё он разрешил нелегальную миграцию тем, кто представляет угрозу для физической неприкосновенности испанских женщин, заметили оппоненты.
"Аргентинцы решили изменить модель, которая принесла несчастья и упадок. Ту же самую модель применяет Испанская социалистическая рабочая партия в вашей стране. Мы надеемся, что испанский народ вскоре снова решит жить свободно", — заключили в канцелярии.
Аргентина пытается уколоть Педро Санчеса за коррупционный скандал, связанный с его женой Бегоньей Гомес. А также за предложенную испанским премьером амнистию для борцов за независимость Каталонии, которую он подписал ради получения поддержки двух каталонских партий. Тогда около 15 тысяч человек вышли в центр Мадрида с требованием отставки Санчеса.