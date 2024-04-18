Аргентина устремилась в НАТО

Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнёра. Об этом сообщил глава Минобороны страны Луис Петри в соцсети Х.

Он рассказал, что вручил заместителю генсека альянса Мирче Джоанэ письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнёром военного блока.

Напомним, членами Североатлантического альянса является 31 страна, пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнёрства. За время существования НАТО полностью из него не вышло ни одно государство: Франция покидала военный блок в 1966 году, но вернулась в 2009 году.