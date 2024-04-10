Армении предрекли участь "вечного ждуна" в члены НАТО и ЕС
Эксперт Шкробтак не видит оснований бояться устремлений Армении в НАТО и ЕС
Россия не должна бояться евроустремлений Армении. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
России не следует переживать по поводу устремлений Армении примкнуть к НАТО или Евросоюзу. Запад щедро раздаёт обещания о тесном партнёрстве, но вовсе не собирается претворять их в жизнь. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкробтак.
"Я не особо вижу разницы в данном случае между Николом Пашиняном и Михаилом Саакашвили. В своё время бывшему президенту Грузии понаобещали очень много всего и очень всевозможных вещей и так далее — и во что это всё вылилось через четыре года?" — заметил эксперт.
Он напомнил, что страны ближнего зарубежья заключили уже массу разного рода меморандумов и деклараций с НАТО и ЕС, но "обещать не значит жениться". По мнению аналитика, Запад просто ведёт хитрую игру, стараясь удержать нужные государства на коротком поводке, но не подпуская слишком близко. Шкробтак также обратил внимание, что Евросоюз и без того сильно разросся, обзаведясь кучей проблем и уступив лидерские позиции в экономике и политике.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ереван готов пожертвовать всем ради "эфемерных бонусов" США и ЕС. Недавно в МИД Армении, кстати, публично назвали Вашингтон и Европу основными партнёрами, отметив, что это нельзя назвать "поворотом" курса против России.