Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
Паводки в России
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Армении предрекли участь "вечного ждуна" в члены НАТО и ЕС

Эксперт Шкробтак не видит оснований бояться устремлений Армении в НАТО и ЕС

10 апреля, 19:25
Россия не должна бояться евроустремлений Армении. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Россия не должна бояться евроустремлений Армении. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

России не следует переживать по поводу устремлений Армении примкнуть к НАТО или Евросоюзу. Запад щедро раздаёт обещания о тесном партнёрстве, но вовсе не собирается претворять их в жизнь. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкробтак.

"Я не особо вижу разницы в данном случае между Николом Пашиняном и Михаилом Саакашвили. В своё время бывшему президенту Грузии понаобещали очень много всего и очень всевозможных вещей и так далее — и во что это всё вылилось через четыре года?" — заметил эксперт.

Он напомнил, что страны ближнего зарубежья заключили уже массу разного рода меморандумов и деклараций с НАТО и ЕС, но "обещать не значит жениться". По мнению аналитика, Запад просто ведёт хитрую игру, стараясь удержать нужные государства на коротком поводке, но не подпуская слишком близко. Шкробтак также обратил внимание, что Евросоюз и без того сильно разросся, обзаведясь кучей проблем и уступив лидерские позиции в экономике и политике.

Пашинян высказался о причине разлада между Россией и Арменией
Пашинян высказался о причине разлада между Россией и Арменией

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ереван готов пожертвовать всем ради "эфемерных бонусов" США и ЕС. Недавно в МИД Армении, кстати, публично назвали Вашингтон и Европу основными партнёрами, отметив, что это нельзя назвать "поворотом" курса против России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!