Армении предрекли участь "вечного ждуна" в члены НАТО и ЕС Эксперт Шкробтак не видит оснований бояться устремлений Армении в НАТО и ЕС 10 апреля, 19:25 Россия не должна бояться евроустремлений Армении. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

России не следует переживать по поводу устремлений Армении примкнуть к НАТО или Евросоюзу. Запад щедро раздаёт обещания о тесном партнёрстве, но вовсе не собирается претворять их в жизнь. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Игорь Шкробтак.

"Я не особо вижу разницы в данном случае между Николом Пашиняном и Михаилом Саакашвили. В своё время бывшему президенту Грузии понаобещали очень много всего и очень всевозможных вещей и так далее — и во что это всё вылилось через четыре года?" — заметил эксперт.

Он напомнил, что страны ближнего зарубежья заключили уже массу разного рода меморандумов и деклараций с НАТО и ЕС, но "обещать не значит жениться". По мнению аналитика, Запад просто ведёт хитрую игру, стараясь удержать нужные государства на коротком поводке, но не подпуская слишком близко. Шкробтак также обратил внимание, что Евросоюз и без того сильно разросся, обзаведясь кучей проблем и уступив лидерские позиции в экономике и политике.

Авторы Татьяна Миссуми