Премьер Испании Санчес решил не покидать свой пост на фоне скандала с супругой

Премьер Испании Педро Санчес принял решение не покидать пост на фоне политического скандала с супругой Бегоньей Гомес, которую ранее заподозрили в коррупции. Об этом он заявил на пресс-конференции, передаёт местная газета El Mundo.

По её данным, 24 апреля политик взял несколько дней "на подумать" и отказался от своих обязанностей на это время. При этом обвинения в адрес жены он называл ложными, отметив, что за всем стоят его консервативные оппоненты.

"Я решил продолжать. Продолжать с ещё большей силой, чем это возможно, во главе правительства Испании", — сказал он пресс-конференции.