Премьер Испании Санчес решил не покидать свой пост на фоне скандала с супругой
Премьер Испании Педро Санчес. Фото © ТАСС / AP / Darko Vojinovic
Премьер Испании Педро Санчес принял решение не покидать пост на фоне политического скандала с супругой Бегоньей Гомес, которую ранее заподозрили в коррупции. Об этом он заявил на пресс-конференции, передаёт местная газета El Mundo.
По её данным, 24 апреля политик взял несколько дней "на подумать" и отказался от своих обязанностей на это время. При этом обвинения в адрес жены он называл ложными, отметив, что за всем стоят его консервативные оппоненты.
"Я решил продолжать. Продолжать с ещё большей силой, чем это возможно, во главе правительства Испании", — сказал он пресс-конференции.
Напомним, несколько дней назад Санчес приостановил свои общественные обязанности из-за расследования в отношении его супруги. Премьер заявлял, что ему вместе с женой нужно "поразмыслить о будущем", допустив даже возможный уход из политической сферы. 25 апреля он проинформировал об этом испанского короля Филиппа VI. А пару месяцев назад Life.ru рассказывал, что в Мадриде тысячи испанцев вышли на митинг с требованием отставки Санчеса.