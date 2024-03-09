Тысячи испанцев вышли на митинг в Мадриде с требованием отставки премьера Санчеса

Минимум 15 тысяч испанцев вышли в субботу, 9 марта, на акцию протеста в центре Мадрида с требованием отставки премьера Испании Педро Санчеса, который занимает этот пост с 2018 года. Собравшиеся выступают против амнистии сторонников независимости Каталонии, а главу правительства обвиняют в том, что он подписал соответствующий документ ради поддержки двух каталонских партий, сообщает газета Pais.

Антиправительственный митинг в Мадриде. Видео © X / L44castilla / eldebate_com

"Около 15 тысяч человек приняли участие в митинге в Мадриде, чтобы потребовать отставки председателя правительства Педро Санчеса после того, как на этой неделе закон об амнистии обвиняемых в процессе (за независимость Каталонии. — Прим. Life.ru) получил новый импульс в ходе обсуждений в кабмине", — пишет издание.

Почти сотня организаций и ассоциаций организовали демонстрацию, которую поддержали некоторые оппозиционные партии. При этом прошедшая акция протеста, по словам журналистов, стала менее масштабной, чем предыдущие, и прошла без инцидентов. Действительно, до этого на митингах против 52-летнего премьера и закона об амнистии собиралось около 170 тысяч человек, а также более 30 тысяч человек.