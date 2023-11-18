В Мадриде тысячи испанцев вышли на митинг против премьера и закона об амнистии

Тысячи людей вышли на улице Мадрида с флагами Испании, чтобы протестовать. А всё из-за переизбрания премьер-министром страны лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса, а также амнистии каталонских сепаратистов.

В центре Мадрида тысячи испанцев протестуют из-за премьера и закона об амнистии. X / disclosetv

Главным поводом для митинга стал закон об амнистии, который аннулирует "уголовную, административную и бухгалтерскую ответственность" тем, кто совершил преступления, связанные с отделением Каталонии.

Сотрудники полиции сообщили, что на протест, проходивший на центральной площади Сибелес, собралось около 170 тысяч человек. Но организаторы акции указали, что митинговать вышло около миллиона испанцев.

"Не от моего имени: ни амнистии, ни самоопределения, за свободу, единство и равенство!", "Санчес, уходи в отставку", "Испания не продаётся!" — такие лозунги звучали на улицах Мадрида.

Также участники митинга высказались против PSOE, которая заключила соглашение с региональными сепаратистскими партиями, чтобы заручиться их поддержкой на прошедшем в четверг голосовании в Конгрессе депутатов. Участники подозревают, что власти идут на уступки каталонским сепаратистам, подвергая угрозе демократические ценности и конституцию страны.

"Как демократическое правительство ради собственной выгоды может идти на уступки преступникам? Во время своей предвыборной кампании Санчес никого не предупреждал о том, что подобный сценарий может быть возможным. Он обманул собственных избирателей", — сказал один из протестующих РИА "Новости".