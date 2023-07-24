Оппозиция победила на выборах в Испании, но большинства в парламенте не получила

По итогам обработки 99% бюллетеней консервативная Народная партия лидирует на прошедших в воскресенье в Испании досрочных всеобщих выборах. По данным правительства, оппозиционная политическая сила получает 136 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов.

Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса получила 122 мандата, крайне правая партия "Вокс" — 33, а левое движение "Сумар" — 31. Соответственно, ни одной политической силе не удалось получить большинство в парламенте, чтобы сформировать правительство.

Такой результат означает, что после выборов начнутся переговоры по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера. Тем временем лидер победившей Народной партии Альберто Фейхоо уже заявил о намерении сформировать правительство.

"Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье. И я официально прошу, чтобы ни у кого не возникло соблазна снова блокировать Испанию", — заявил он на пресс-конференции.