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23 июля, 19:46

Стало известно, какие партии могут получить большинство мест в парламенте Испании

RTVE: Правые партии могут получить большинство мест в парламенте Испании

Правые политические партии имеют возможность получить абсолютное большинство мест в Конгрессе депутатов испанского парламента по итогам всеобщих выборов, которые состоялись в воскресенье. Об этом передаёт телерадиокомпания RTVE, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения, который был опубликован после закрытия избирательных участков.

По данным телекомпании, главная оппозиционная политическая сила — консервативная Народная партия — может рассчитывать на 145–150 мест в 350-местной нижней палате парламента. Испанская социалистическая рабочая партия может получить 113–118 мандатов.

Левое движение "Сумар" может рассчитывать на 28–31 место, а крайне правая партия "Вокс" — на 24–27 мест. Так правые политические силы могут оказаться в абсолютном большинстве в парламенте, а если достигнут договорённости, то смогут сформировать правительство.

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ТАСС / Manu Fernandez

Анатолий Симоненко
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