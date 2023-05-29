В Стамбуле сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу своего кандидата у офиса правящей партии. Кадры они публикуют в "Твиттере".

Машины, украшенные государственными флагами и фотографиями Эрдогана, на дороге к офису партии образовали километровую пробку. Играет музыка, сигналят автомобили, горят фаеры — избиратели радуются итогам голосования.

Сторонники Эрдогана празднуют победу у офиса правящей партии в Стамбуле. Видео © Twitter / Objetivo