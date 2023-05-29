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28 мая, 21:25

Сторонники Эрдогана празднуют победу у офиса правящей партии в Стамбуле

В Стамбуле сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу своего кандидата у офиса правящей партии. Кадры они публикуют в "Твиттере".

Машины, украшенные государственными флагами и фотографиями Эрдогана, на дороге к офису партии образовали километровую пробку. Играет музыка, сигналят автомобили, горят фаеры — избиратели радуются итогам голосования.

Сторонники Эрдогана празднуют победу у офиса правящей партии в Стамбуле. Видео © Twitter / Objetivo

Байден, Шольц и другие мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на выборах

Байден, Шольц и другие мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на выборах

По последним подсчётам, озвученным главой Высшей избирательной комиссии Турции Ахметом Йенером, Эрдоган набрал более 52% голосов во втором туре выборов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

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Кадр видео Twitter / Objetivo

Лариса Сафронова
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