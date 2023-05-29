Сторонники Эрдогана празднуют победу у офиса правящей партии в Стамбуле
В Стамбуле сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу своего кандидата у офиса правящей партии. Кадры они публикуют в "Твиттере".
Машины, украшенные государственными флагами и фотографиями Эрдогана, на дороге к офису партии образовали километровую пробку. Играет музыка, сигналят автомобили, горят фаеры — избиратели радуются итогам голосования.
Сторонники Эрдогана празднуют победу у офиса правящей партии в Стамбуле. Видео © Twitter / Objetivo
По последним подсчётам, озвученным главой Высшей избирательной комиссии Турции Ахметом Йенером, Эрдоган набрал более 52% голосов во втором туре выборов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.
Кадр видео Twitter / Objetivo