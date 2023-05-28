Байден, Шольц и другие мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на выборах

Мировые лидеры и политики поздравляют Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. По данным ЦИК, действующий лидер страны набирает более 52% голосов.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на взаимодействие Анкары и Берлина по направлениям, где есть общие интересы. Страны он назвал близкими партнёрами и союзниками.

Президент США Джо Байден выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках НАТО, а экс-президент Штатов Дональд Трамп поздравил турецкого лидера с большой и заслуженной победой. Он добавил, что давно знает Эрдогана, и назвал его другом.

Поздравления уже высказали президенты Франции Эмманюэль Макрон, Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Италии Джорджа Мелони, а также король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.