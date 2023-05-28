Соперник Эрдогана назвал прошедшие выборы самыми несправедливыми

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми. Об этом глава Народно-республиканской партии заявил журналистам в штаб-квартире в Анкаре.

"Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы", — сказал политик.