Соперник Эрдогана назвал прошедшие выборы самыми несправедливыми
Кылычдароглу назвал самыми несправедливыми прошедшие выборы в Турции
Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми. Об этом глава Народно-республиканской партии заявил журналистам в штаб-квартире в Анкаре.
"Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы", — сказал политик.
Согласно заявлению главы Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, Эрдоган набрал более 52% голосов во втором туре выборов. Его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.
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Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu