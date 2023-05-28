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28 мая, 20:34

Соперник Эрдогана назвал прошедшие выборы самыми несправедливыми

Кылычдароглу назвал самыми несправедливыми прошедшие выборы в Турции

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми. Об этом глава Народно-республиканской партии заявил журналистам в штаб-квартире в Анкаре.

"Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы", — сказал политик.

Соперник Эрдогана останется оппозиционером после поражения

Соперник Эрдогана останется оппозиционером после поражения

Согласно заявлению главы Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера, Эрдоган набрал более 52% голосов во втором туре выборов. Его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

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Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu

Артур Лапсаков
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