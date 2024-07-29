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29 июля, 06:26

Оппозиция в Венесуэле не признаёт победу Мадуро на выборах президента

Николас Мадуро. Фото © ТАСС / AP / Fernando Vergara

Николас Мадуро. Фото © ТАСС / AP / Fernando Vergara

Команда венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса не признаёт его проигрыш в борьбе за президентское кресло, и, соответственно, не признаёт победу Николаса Мадуро. Об этом на пресс-конференции заявила одна из вдохновителей венесуэльской оппозиции Корина Мачадо.

"Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый избранный президент, и это Эдмунд Гонсалес", — заявила Мачадо.

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При этом Национальный избирательный совет объявил, что действующий президент Венесуэлы Мадуро сумел набрать 51,2% голосов, а за Гонсалеса при этом проголосовало всего 44,2% избирателей. Видя нарастающее напряжение, одержавший победу политик заявил, что оппозиция планирует устроить госпереворот в стране и отобрать власть силой.

Владимир Озеров
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