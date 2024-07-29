Оппозиция в Венесуэле не признаёт победу Мадуро на выборах президента
Николас Мадуро. Фото © ТАСС / AP / Fernando Vergara
Команда венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса не признаёт его проигрыш в борьбе за президентское кресло, и, соответственно, не признаёт победу Николаса Мадуро. Об этом на пресс-конференции заявила одна из вдохновителей венесуэльской оппозиции Корина Мачадо.
"Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый избранный президент, и это Эдмунд Гонсалес", — заявила Мачадо.
При этом Национальный избирательный совет объявил, что действующий президент Венесуэлы Мадуро сумел набрать 51,2% голосов, а за Гонсалеса при этом проголосовало всего 44,2% избирателей. Видя нарастающее напряжение, одержавший победу политик заявил, что оппозиция планирует устроить госпереворот в стране и отобрать власть силой.