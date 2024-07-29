Оппозиция в Венесуэле не признаёт победу Мадуро на выборах президента

Команда венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса не признаёт его проигрыш в борьбе за президентское кресло, и, соответственно, не признаёт победу Николаса Мадуро. Об этом на пресс-конференции заявила одна из вдохновителей венесуэльской оппозиции Корина Мачадо.