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29 июля, 09:23

Путин поздравил Мадуро с триумфальной победой на выборах в Венесуэле

Российский лидер Владимир Путин с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Фото © kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Фото © kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин сердечно поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Он отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства.

Путин выразил уверенность в том, что деятельность Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать поступательному развитию отношений между Москвой и Каракасом по всем направлениям. Он объяснил, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле построения более справедливого и демократического миропорядка.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле", – обратился к коллеге президент России.

Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Мадуро сумел набрать 51,2% голосов, а за Гонсалеса при этом проголосовало всего 44,2% избирателей. Видя нарастающее напряжение, одержавший победу политик заявил, что оппозиция планирует устроить госпереворот в стране и отобрать власть силой.

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Андрей Бражников
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