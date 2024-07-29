Путин поздравил Мадуро с триумфальной победой на выборах в Венесуэле

Путин выразил уверенность в том, что деятельность Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать поступательному развитию отношений между Москвой и Каракасом по всем направлениям. Он объяснил, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле построения более справедливого и демократического миропорядка.