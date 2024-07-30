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29 июля, 22:17

Венесуэла отзывает дипломатов из стран, не признавших победу Мадуро

Переизбранный на третий срок президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Переизбранный на третий срок президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Министерство иностранных дел Венесуэлы анонсировало отзыв своих дипломатов из государств, не признавших итоги президентских выборов и переизбрание Николаса Мадуро. Всего таких стран семь: Чили, Аргентина, Перу, Панама, Уругвай, Доминиканская Республика и Коста-Рика.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с гнусным прецедентом, который является атакой на наш суверенитет, решило отозвать всех сотрудников дипмиссий", — заявили в МИД, призвав все семь стран к зеркальному шагу.

Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле и призвал вмешаться армию
Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле и призвал вмешаться армию

Мадуро одержал третью подряд победу на президентских выборах 29 июля, набрав 51,2% голосов избирателей. Его главного соперника в лице Эдмундо Гонсалеса из "Совета единства" поддержали 44,2% венесуэльцев. Владимир Путин уже поздравил коллегу с очередным переизбранием, выразив надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран.

Илья Пушкарев
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