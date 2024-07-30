Венесуэла отзывает дипломатов из стран, не признавших победу Мадуро

Министерство иностранных дел Венесуэлы анонсировало отзыв своих дипломатов из государств, не признавших итоги президентских выборов и переизбрание Николаса Мадуро. Всего таких стран семь: Чили, Аргентина, Перу, Панама, Уругвай, Доминиканская Республика и Коста-Рика.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с гнусным прецедентом, который является атакой на наш суверенитет, решило отозвать всех сотрудников дипмиссий", — заявили в МИД, призвав все семь стран к зеркальному шагу.