Член наблюдательной группы на выборах в Венесуэле рассказал о ситуации в Каракасе

При массовых беспорядках в Венесуэле российские граждане не пострадали. Об этом сообщается в телеграм-канале Посольства РФ в этой стране.

"В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле сообщаем, что все сотрудники росзагранучреждения находятся в безопасности. Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало", — указано в сообщении.

В ведомстве посоветовали россиянам не гулять понапрасну или обходить стороной опасные районы и соблюдать меры личной безопасности.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков, оказавшийся в Каракасе, рассказал, что обстановка на улицах напряжённая, центр города перекрыт, включая крупные трассы. Волоцков заявил, что ультраправая оппозиция, которая финансируется из-за рубежа, пытается раскачать ситуацию, молодёжь в масках набрасывается на представителей закона и провоцирует военных. Наблюдательная группа, в составе которой он находится, пребывает под защитой в российском посольстве, однако в нескольких десятках метров раздаются выстрелы и скандирования.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков. Видео © Telegram / Волоцков Алексей

"Следим за ситуацией и надеемся, что мир и порядок на улицах Каракаса вскоре восторжествует", — сообщил Волоцков.