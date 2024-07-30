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30 июля, 02:59

Более 20 военных получили ранения в ходе стычек с протестующими в Венесуэле

Свыше двух десятков венесуэльских военных пострадали в результате стычек с протестующими в Каракасе. У части силовиков пулевые ранения, написал в соцсети X министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.

"Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Им оказывается медицинская помощь. Мы не позволим Венесуэле вернуться во тьму 2014, 2017 и 2019 годов!" — гласит пост главы Минобороны.

Избирком Венесуэлы объявил о победе Мадуро в президентских выборах
Избирком Венесуэлы объявил о победе Мадуро в президентских выборах

Масштабные протесты охватили Каракас 29 июля, после того как оппозиция не признала победу Николаса Мадуро на президентских выборах. К счастью, россиян среди пострадавших не оказалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Илья Пушкарев
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