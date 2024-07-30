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30 июля, 08:38

"Будем учитывать": В США размышляют о новых санкциях против Венесуэлы

Вашингтон допускает введение новых санкций против Венесуэлы после выборов

Вашингтон допускает возможность введения новых санкционных ограничений в отношении Венесуэлы после выборов, в которых победил Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Мы будем это учитывать при планировании дальнейших действий в части санкций против Венесуэлы", — ответил он на вопрос о победе Мадуро.

Прежде всего, любые решения по поводу Венесуэлы будут продиктованы международными интересами и "действиями и бездействиями" Николаса Мадуро и его правительства, заключил источник.

В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу
В Венесуэле протестующие снесли памятник экс-президенту Уго Чавесу

Напомним, что в Венесуэле начались крупные антиправительственные беспорядки после оглашения результатов выборов президента республики, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Политик набрал 51,2% голосов, но оппозиция не согласилась с итогами. На улицах сейчас наблюдаются столкновения с полицией, митингующие используют боевое оружие. Пострадало 23 военных. Задержаны 15 протестующих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Николай Рюмин
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