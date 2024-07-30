"Будем учитывать": В США размышляют о новых санкциях против Венесуэлы

Вашингтон допускает возможность введения новых санкционных ограничений в отношении Венесуэлы после выборов, в которых победил Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Мы будем это учитывать при планировании дальнейших действий в части санкций против Венесуэлы", — ответил он на вопрос о победе Мадуро.